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НХЛ

Сегодня, 09:49

Александр Овечкин сделал 30-й хет-трик в НХЛ

Сергей Разин
корреспондент
Александр Овечкин.
Фото Geoff Burke, USA Today Sports
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Форвард «Вашингтона» Александр Овечкин забросил три шайбы в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Монреаля» (9:2). Это 30-й хет-трик нападающего в лиге.

Таким образом, 37-летний россиянин стал шестым игроком в истории НХЛ, сделавшим не менее 30 хет-триков в регулярном чемпионате. Также в этот список входят Уэйн Гретцки (50), Марио Лемье (40), Майк Босси (39), Бретт Халл (33) и Фил Эспозито (32).

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В текущем сезоне Овечкин набрал 45 (26+19) очка в 38 матчах.

За карьеру в НХЛ Овечкин забросил 806 шайб. По этому показателю он уступает лишь Уэйну Гретцки (894). Для того чтобы выйти на 1-е место российскому нападающему надо забросить еще 88 шайб.

Александр Овечкин
НХЛ
ХК Вашингтон Кэпиталз
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