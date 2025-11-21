Овечкин стал шестым игроком в возрасте от 40 лет с хет-триком в матче НХЛ

Российский нападающий «Вашингтона» Александр Овечкин стал шестым игроком в истории НХЛ, сделавшим хет-трик в возрасте 40 лет или старше, сообщает пресс-служба лиги.

40-летний россиянин забросил три шайбы в матче регулярного чемпионата с «Монреалем» (8:4).

Также хет-трики в возрасте 40 лет и старше были у Горди Хоу (три раза; последний: 2 ноября 1969 года), Джонни Буцика (два раза; последний: 3 марта 1976 года), Яромира Ягра (3 января 2015 года), Теему Селянне (28 марта 2011 года) и Никласа Лидстрема (15 декабря 2010 года).