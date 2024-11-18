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Сегодня, 06:49

Хет-трик в матче с «Вегасом» стал 31-м в карьере Овечкина

Даниил Аршавский
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Российский капитан «Вашингтона» Александр Овечкин оформил 31-й хет-трик за свою карьеру в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Вегасом» (5:2), поразив ворота соперника на 6-й минуте 1-го периода, 18-й минуте 2-го периода и 20-й минуте 3-го периода.

39-летний россиянин стал шестым хоккеистом лиги по числу реализованных хет-триков. Прежде отметку в 30 хет-триков преодолевали Фил Эспозито (32), Бретт Хуалл (33), Майк Босси (39), Марио Лемье (40) и Уэйн Гретцки (50).

В текущем сезоне на счету Овечкина 23 (13+10) очка за 17 матчей.

Александр Овечкин
Хоккей
НХЛ
ХК Вашингтон Кэпиталз
ХК Вегас Голден Найтс

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