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НХЛ

Сегодня, 08:45

Овечкин стал вторым европейским игроком, набравшим 1500 очков за карьеру в НХЛ

Владислав Гаврилин
Корреспондент
Александр Овечкин.
Фото USA Today Sports
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Российский нападающий «Вашингтона» Александр Овечкин набрал 1500-е очко в НХЛ в матче с «Далласом» (4:5 Б).

До Овечкина 1500+ очков удавалось набрать 15 игрокам. Из них 14 хоккеистов были из Канады и один из Чехии. Таким образом россиянин стал вторым европейцем в истории НХЛ, которому покорилось данное достижение. На данный результат у Овечкино ушло 1370 матчей.

Лидирует в списке Уэйн Гретцки набравший 2857 баллов в 1487 играх.

Полный список топ-16 игроков, набравших 1500+ очков:

1. Уэйн Гретцки — 2857 баллов в 1487 играх;

2. Яромир Ягр — 1921 в 1733;

3. Марк Мессье —1887 в 1765;

4. Горди Хоу — 1850 в 1767;

5. Рон Фрэнсис — 1798 в 1731;

6. Марсель Дионн — 1771 в 1348;

7. Стив Айзерман — 1755 в 1514;

8. Марио Лемье — 1723 в 915;

9. Джо Сакик (1641 в 1378);

10. Фил Эспозито —1590 в 1282;

11. Рэй Бурк — 1579 в 1612;

12. Джо Торнтон — 1539 в 1714;

13. Марк Рекки — 1533 в 1652;

14. Пол Коффи — 1531 в 1409;

15. Сидни Кросби — 1529 в 1215;

16. Александр Овечкин — 1500 в 1370.

Александр Овечкин
Хоккей
НХЛ
ХК Вашингтон Кэпиталз
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