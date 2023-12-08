Овечкин стал вторым европейским игроком, набравшим 1500 очков за карьеру в НХЛ

Сегодня, 08:45
Российский нападающий «Вашингтона» Александр Овечкин набрал 1500-е очко в НХЛ в матче с «Далласом» (4:5 Б).
До Овечкина 1500+ очков удавалось набрать 15 игрокам. Из них 14 хоккеистов были из Канады и один из Чехии. Таким образом россиянин стал вторым европейцем в истории НХЛ, которому покорилось данное достижение. На данный результат у Овечкино ушло 1370 матчей.
Лидирует в списке Уэйн Гретцки набравший 2857 баллов в 1487 играх.
Полный список топ-16 игроков, набравших 1500+ очков:
1. Уэйн Гретцки — 2857 баллов в 1487 играх;
2. Яромир Ягр — 1921 в 1733;
3. Марк Мессье —1887 в 1765;
4. Горди Хоу — 1850 в 1767;
5. Рон Фрэнсис — 1798 в 1731;
6. Марсель Дионн — 1771 в 1348;
7. Стив Айзерман — 1755 в 1514;
8. Марио Лемье — 1723 в 915;
9. Джо Сакик (1641 в 1378);
10. Фил Эспозито —1590 в 1282;
11. Рэй Бурк — 1579 в 1612;
12. Джо Торнтон — 1539 в 1714;
13. Марк Рекки — 1533 в 1652;
14. Пол Коффи — 1531 в 1409;
15. Сидни Кросби — 1529 в 1215;
16. Александр Овечкин — 1500 в 1370.