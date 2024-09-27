Овечкин стал вторым в рейтинге лучших хоккеистов НХЛ после Гретцки по версии The Score

Нападающий «Вашингтона» Александр Овечкин занял второе место в рейтинге The Score лучших хоккеистов НХЛ в эпоху после легендарного канадского форварда Уэйна Гретцки.

Лучшим игроком признан Сидни Кросби («Питтсбург»), в пятерку вошли — Никлас Лидстрем (завершил карьеру), Коннор Макдэвид («Эдмонтон») и Патрик Кейн («Детройт»).

Овечкин выступает за «Вашингтон» с 2005 года. В минувшем сезоне 39-летний нападающий в регулярном чемпионате НХЛ провел 79 матчей, забросил 31 шайбу и сделал 34 голевые передачи. В 4 играх плей-офф капитан «Кэпиталз» не отметился результативными действиями.

Всего на счету россиянина за карьеру в НХЛ 853 гола, он идет на втором месте в списке лучших снайперов лиги всех времен. До рекорда Уэйна Гретцки ему остается 41 гол.

Сезон-2024/25 в НХЛ стартует 4 октября. «Вашингтон» проведет первый матч регулярного чемпионата дома с «Нью-Джерси» 13 октября.