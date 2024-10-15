Овечкин сыграет на правом фланге в матче «Вашингтона» с «Вегасом»

Главный тренер «Вашингтона» Спенсер Карбери заявил, что российский нападающий Александр Овечкин будет играть на позиции правого форварда в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Вегаса».

Россиянин провел предматчевую тренировку на этой позиции в одном звене с Алексеем Протасом и Диланом Строумом.

«Думаю, это небольшое изменение. Я часто вижу Александра на обоих флангах, как слева, так и справа, так что это не очень большие перемены для меня», — приводит ESPN слова Карбери.

«Может быть, я сыграю в воротах, — пошутил Овечкин. — У нас есть разные варианты в поисках комбинаций. Сезон только начинается, в команде много новых лиц. Нужно найти правильные сочетания, правильную химию — именно этим мы сейчас и занимаемся. У меня есть опыт игры на правом фланге, но это было давно. В целом, не так важно, выходишь ты справа или слева, потому что в игре ты возвращаешься из атаки в оборону и остаешься на своем месте. Просто нужно проводить большую часть времени на краю — правом или левом».

«Вашингтон» проведет матч с «Вегасом» 16 октября, начало игры — в 2.00 (мск).