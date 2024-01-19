Овечкин сыграет против «Сент-Луиса» во втором звене «Вашингтона»

«Вашингтон» назвал состав на матч регулярного чемпионата НХЛ против «Сент-Луиса».

Российский нападающий «Кэпиталз» Александр Овечкин начнет встречу во второй пятерке. Он сыграет в одном звене нападения с Евгением Кузнецовым и Томом Уилсоном.

Ранее 38-летний россиянин из-за травмы нижней части тела пропустил три последние игры «Вашингтона»: против «Рейнджерс» (3:2 и 1:2) и «Анахайма» (2:0).

Матч «Вашингтон» — «Сент-Луис» состоится сегодня, 19 января. Начало — в 03.00 по московскому времени.