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НХЛ

Сегодня, 02:41

Овечкин сыграет против «Сиэтла» в первом звене «Вашингтона»

Евгений Козинов
Корреспондент
Александр Овечкин.
Фото USA Today Sports
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«Вашингтон» назвал состав на матч регулярного чемпионата НХЛ против «Сиэтла».

Российский нападающий «Кэпиталз» Александр Овечкин начнет встречу в стартовой пятерке. Он сыграет в одном звене нападения с Диланом Строумом и Максом Пачиоретти.

5 января 38-летний россиянин получил повреждение в матче против «Каролины». В третьем периоде он столкнулся с форвардом «Харрикейнз» Джорданом Стаалом, но смог продолжить игру. После этого Овечкин пропустил несколько тренировок «Вашингтона».

Матч «Вашингтон» — «Сиэтл» состоится сегодня, 12 января. Начало — в 03.00 по московскому времени.

Александр Овечкин. Овечкин не смог провести полноценную тренировку с «Вашингтоном»

Александр Овечкин
Хоккей
НХЛ
ХК Вашингтон Кэпиталз
ХК Сиэтл Кракен
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