Овечкин сыграет в матче «Вашингтона» с «Коламбусом»

Нападающий «Вашингтона» Александр Овечкин примет участие в матче против «Коламбуса» в регулярном чемпионате НХЛ.

Об этом сообщил главный тренер «Кэпиталз» Спенсер Карбери. Ранее 39-летний россиянин пропустил игру с «Коламбусом» в субботу, 12 апреля, в которой его команда уступила со счетом 0:7. Овечкину был предоставлен отдых.

«Овечкин должен сыграть», — приводит слова Карбери пресс-служба клуба.

6 апреля Овечкин отметился заброшенной шайбой в матче в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Айлендерс» (1:4). Гол стал для россиянина 895-м в лиге. Овечкин опередил Уэйна Гретцки (894) и установил новый снайперский рекорд регулярных чемпионатов НХЛ.

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