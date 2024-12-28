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Сегодня, 20:15

Овечкин впервые после перелома сыграет за «Вашингтон» против «Торонто»

Игнат Заздравин
Корреспондент
Александр Овечкин.
Фото Imagn Images, USA Today Sports
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Нападающий «Вашингтона» Александр Овечкин примет участие в матче команды против «Торонто» в регулярном чемпионате НХЛ, сообщает инсайдер Эллиотт Фридман со ссылкой на слова главного тренера «Кэпиталз» Спенсера Карбери.

Россиянин пропустил больше месяца после перелома малоберцовой кости, который он получил 19 ноября в игре с «Ютой».

Игра между «Вашингтоном» и «Торонто» пройдет 29 декабря и начнется в 3:00 по московскому времени.

В нынешнем сезоне 39-летний Овечкин провел 18 матчей в НХЛ и набрал 25 (15+10) очков.

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Александр Овечкин
Хоккей
НХЛ
ХК Вашингтон Кэпиталз
ХК Торонто Мэйпл Ливз
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