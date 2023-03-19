Овечкин сыграет за «Вашингтон» в гостевом матче с «Миннесотой»

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Российский нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин попал в стартовый состав команды на гостевой матч с «Миннесотой».
Ранее сообщалось, что россиянин может пропустить игру из-за проблем с нижней частью тела.
18 марта Овечкин пропустил тренировку «Вашингтона», взяв время на отдых и восстановление.
Матч между командами пройдет 19 марта на стадионе «Эксел Энерджи-центр» в Сент-Поле (США) и начнется в 21.00 мск.
Lineys#CapsWild | @JackDaniels_US pic.twitter.com/JTCEjVjEEz— Washington Capitals (@Capitals) March 19, 2023