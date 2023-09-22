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Сегодня, 15:35

Овечкин сыграл в мини-гольф на льду

Руслан Минаев
Александр Овечкин.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»
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Нападающий «Вашингтона» Александр Овечкин сыграл в мини-гольф на льду. Видео опубликовала пресс-служба «Кэпиталз».

Ранее главный тренер клуба Спенсер Карбери прокомментировал первую тренировку Овечкина перед началом сезона-2023/24 НХЛ.

Обозреватель сайта НХЛ Дэн Розен предположил, что россиянин забросил более 40 шайб в предстоящем сезоне.

На счету 38-летнего россиянина 822 заброшенные шайбы за всю карьеру в НХЛ.

Сезон-2023/24 в НХЛ стартует 11 октября. В первом матче «Вашингтон» на домашнем льду встретится с «Питтсбургом».

Александр Овечкин
Хоккей
НХЛ
ХК Вашингтон Кэпиталз
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