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Сегодня, 19:58

Овечкин тренируется с командой перед матчем с «Анахаймом»

Руслан Минаев
Александр Овечкин.
Фото AFP
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Нападающий «Вашингтона» Александр Овечкин тренируется с командой перед матчем с «Анахаймом» в регулярном чемпионате НХЛ, сообщает журналист Том Гулитти в соцсети Х.

38-летний россиянин пропустил две предыдущие встречи «Кэпиталз» против «Рейнджерс». В первой игре «столичные» победили со счетом 3:2, в следующей — уступили со счетом 1:2.

В сезоне-2023/24 Овечкин набрал 27 (8+19) очков в 39 матчах за «Вашингтон» в регулярном чемпионате НХЛ.

Матч между «Вашингтоном» и «Анахаймом» состоится 17 января. Начало — в 03.00 мск.

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Александр Овечкин
Хоккей
НХЛ
ХК Анахайм Дакс
ХК Вашингтон Кэпиталз
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