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Овечкин — третий игрок в истории НХЛ, кто забил 800+ голов и сделал 700+ передач

Алина Савинова
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Нападающий «Вашингтона» Александр Овечкин отметился двумя результативными передачами в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Вегасом» (4:2). Второй голевой пас стал для него 700-м в карьере.

Овечкин был признан первой звездой матча между «Вашингтоном» и «Вегасом».

Александр Овечкин (в&nbsp;центре) после 700-й голевой передачи за&nbsp;карьеру в&nbsp;НХЛ. Овечкин набрал очки и отметил юбилей! Но с голами пока негусто

Как сообщает пресс-служба «Кэпиталз», 39-летний россиянин стал третьим игроком в истории лиги, кто забил 800 и более голов и сделал как минимум 700 результативных передач. Ранее это достижение покорилось Уэйну Гретцки (894+1963) и Горди Хоу (801+1049).

Овечкин занимает второе место в списке лучших снайперов НХЛ с 853 голами, уступая только Гретцки (894). Россиянину нужно забросить 42 шайбы, чтобы побить рекорд канадца.

Александр Овечкин
Хоккей
НХЛ
ХК Вашингтон Кэпиталз

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