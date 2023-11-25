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Сегодня, 09:15

Овечкин ударил клюшкой в лицо защитника «Эдмонтона»

Игнат Заздравин
Корреспондент
Удар Овечкина клюшкой в лицо Деарне.
Фото Sportsnet.
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Российский нападающий «Вашингтона» Александр Овечкин заработал двухминутный штраф в матче против «Эдмонтона» (0:5) в регулярном чемпионате НХЛ.

В конце первого периода 38-летний хоккеист попытался применить силовой прием против защитника «Ойлерз» Венсана Деарне, но канадец сумел увернуться, из-за чего Овечкин влетел в заградительное стекло. После этого россиянин вступил в перепалку с соперником и ударил его клюшкой в лицо.

В текущем сезоне Овечкин набрал 12 (5+7) очков в 17 матчах НХЛ. «Вашингтон» с 22 очками занимает седьмое место в Восточной конференции после 17 игр.

Александр Овечкин
Хоккей
НХЛ
ХК Вашингтон Кэпиталз
ХК Эдмонтон Ойлерз
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