Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Хоккей
Таблицы
Календарь
Статистика
Таблица переходов
Новости
Статьи
Видео
Фото
Все материалы
Команды
Тренеры
Стадионы
Главная
Хоккей
НХЛ

Сегодня, 00:55

Овечкин ударил соперника по лицу в словесной перепалке после окончания периода

Евгений Козинов
Корреспондент
Александр Овечкин.
Фото USA Today Sports
Telegram Дзен

Российский нападающий «Вашингтона» Александр Овечкин в матче регулярного чемпионата НХЛ ударил защитника «Эдмонтона» Венсана Деарне.

В конце первого периода 38-летний россиянин попытался провести силовой прием, но канадец увернулся и прозвучала сирена. Хоккеисты вступили в словесную перепалку, в ходе которой Овечкин ударил Деарне по лицу, но сразу извинился.

Тем не менее, Овечкин получил двухминутный штраф за свое поведение, поэтому «Кэпиталз» начинали второй период, играя в меньшинстве.

Александр Овечкин
Хоккей
НХЛ
ХК Вашингтон Кэпиталз
3
Обсудить
Читайте также
Ефимова объяснила, почему вышла на старт заплыва чемпионата России в футболке «Спартака»
Самодурова теперь тренер. Чемпионка Европы привела ученицу к медали «Гран-при»
Первый вертолет с заложниками ХАМАС приземлился в Тель-Авиве
Еще 105 эвакуированных из Газы россиян возвращены на родину
Глава фракции Зеленского Арахамия оценил возможность переговоров с Россией
Байден заявил об освобождении следующей группы заложников ХАМАС 25 ноября
Популярное видео
«Коламбус» — «Чикаго»: НХЛ, видеообзор матча
«Питтсбург» — «Рейнджерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Вашингтон» — «Баффало»: НХЛ, видеообзор матча
«Нэшвилл» — «Колорадо»: НХЛ, видеообзор матча
«Даллас» — «Рейнджерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Тампа-Бэй» — «Бостон»: НХЛ, видеообзор матча
«Флорида» — «Эдмонтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Анахайм» — «Сент-Луис»: НХЛ, видеообзор матча
«Питтсбург» — «Вегас»: НХЛ, видеообзор матча
«Вашингтон» — «Коламбус»: НХЛ, видеообзор матча
«Нью-Джерси» — «Рейнджерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Каролина» — «Питтсбург»: НХЛ, видеообзор матча
«Тампа-Бэй» — «Эдмонтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Чикаго» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
«Питтсбург» — «Нью-Джерси»: НХЛ, видеообзор матча
«Ванкувер» — «Айлендерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Колорадо» — «Анахайм»: НХЛ, видеообзор матча
«Вашингтон» — «Вегас»: НХЛ, видеообзор матча
«Коламбус» — «Питтсбург»: НХЛ, видеообзор матча
«Сент-Луис» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Коламбус»: НХЛ, видеообзор матча
«Миннесота» — «Даллас»: НХЛ, видеообзор матча
«Колорадо» — «Сент-Луис»: НХЛ, видеообзор матча
«Айлендерс» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Питтсбург» — «Баффало»: НХЛ, видеообзор матча
«Нью-Джерси» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя
Наши в НХЛ

«Чикаго» в овертайме переиграл «Торонто». Самсонов отразил 30 бросков

«Бостон» — «Детройт»: видеообзор матча НХЛ