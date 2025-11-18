Овечкин установил рекорд НХЛ по голам на одной арене

Сегодня, 06:39
Российский нападающий «Вашингтона» Александр Овечкин установил новый рекорд НХЛ по голам на одной арене.
В домашнем матче регулярного чемпионата с «Лос-Анджелесом» (2:1) 40-летний Овечкин забил свой 442-й гол на арене «Кэпитал Уан».
Предыдущий рекорд принадлежал канадскому нападающему Горди Хоу, который забросил 441 шайбу на арене «Детройт Олимпия».
В сезоне-2025/26 Овечкин в 19 матчах набрал 15 (6+9) очков.
Электросталец
вот это снипер!
18.11.2025
SportsMan
В 19 матчах 15 очков - вполне даже для ветерана, так держать.
18.11.2025
Saiga-спринтер
А в петухах то однобоко-примитивный псевдо-рекордист .. большее
18.11.2025