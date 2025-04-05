Овечкин установил рекорд НХЛ по победным голам

Нападающий «Вашингтона» Александр Овечкин стал рекордсменом НХЛ по количеству победных голов в лиге.

5 апреля в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Чикаго» (5:3) Овечкин оформил дубль. Второй гол россиянина стал победным для «Кэпиталз». Овечкин в 136-й раз за карьеру стал автором победной шайбы в матчах регулярных чемпионатов. Он побил рекорд Яромира Ягра (135).

Овечкин повторил снайперский рекорд Уэйна Гретцки по голам в регулярных чемпионатах. На счету обоих теперь 894 заброшенные шайбы.

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