Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
НХЛ. Новости
Таблицы
Календарь
Статистика
Новости
Статьи
Видео
Фото
Все материалы
Команды
Тренеры
Стадионы
Главная
Хоккей
НХЛ

Сегодня, 08:52

Овечкин — первый хоккеист НХЛ, забросивший по 2 и более шайбы в 100 гостевых матчах

Даниил Аршавский
Telegram Дзен

Российский капитан «Вашингтона» Александр Овечкин оформил 100-й дубль в гостевой встрече во время матча регулярного чемпионата НХЛ с «Ютой» (6:2). Нападающий стал первым игроком в истории лиги с таким достижением.

За 18 встреч в текущем сезоне НХЛ 39-летний россиянин набрал 25 (15+10) очков. Отставание Овечкина, забившего 868-й гол, от рекорда Уэйна Гретцки (894 гола) составляет 26 шайб.

«Вашингтон» с 27 очками лидирует в Восточной конференции, а «Юта» с 17 очками расположилась на 11-й строчке «Запада».

Александр Овечкин
Хоккей
НХЛ
ХК Вашингтон Кэпиталз

Olimpbet awards

Кубок года по футболу
Читайте также
Хлусевич может уйти в «Динамо». Что происходит в «Спартаке»
Неестественный отбор. Сборная России пропустит ЧМ-2026
Захарова прокомментировала отсутствие Байдена на общем фото лидеров G20
Пожар на северо-востоке Москвы полностью потушен
СМИ допустили конец финансирования Украины при победе Трампа
Капитан «Вашингтона» Овечкин сделал хет-трик в матче с «Вегасом»
Сегодня
Вчера
Неделя