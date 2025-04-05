Овечкин в 14-й раз в карьере забил 40 голов в сезоне и обновил собственный рекорд

5 апреля, 02:44
Форвард «Вашингтона» Александр Овечкин забил 40-й гол в этом сезоне НХЛ в матче регулярного чемпионата лиги с «Чикаго» — 1:1.
Овечкин в 14-й раз в карьере достиг данной отметки и обновил свой же рекорд по количеству сезонов с 40 голами. У Уэйна Гретцки 12 сезонов с 40+ шайбами.
Всего в сезоне-2024/25 на счету форварда 67 (40+27) очков.
39-летнему россиянину осталось забросить одну шайбу до повторения снайперского рекорда НХЛ Гретцки (894 гола).
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