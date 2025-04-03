Овечкин в матче с «Каролиной» обошел Бриндамора по матчам в НХЛ

«Вашингтон» на выезде проиграл «Каролине» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 1:5.

Единственный гол «Кэпиталз» забил нападающий Александр Овечкин. 39-летний хоккеист во втором периоде отличился в большинстве.

Этот матч стал для россиянина 1485-м в карьере в НХЛ. По этому показателю Овечкин обогнал главного тренера «Каролины» Рода Бриндамора и вышел на единоличное 27-е место в истории НХЛ. 26-е место занимает канадец Уэйн Гретцки — 1487 игр.

На счету Овечкина теперь 892 гола за карьеру в регулярных чемпионатах. 39-летнему россиянину осталось забросить 2 шайбы до повторения снайперского рекорда НХЛ Уэйна Гретцки (894 гола).

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