Овечкин в третий раз в карьере не забил в 3 стартовых матчах сезона НХЛ

Нападающий «Вашингтона» Александр Овечкин не отметился голом в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Оттавой» (1:6).

38-летний россиянин в третий раз в карьере не забил в трех стартовых матчах сезона. Ранее такое происходило в сезоне-2012/13 (забил в пятом матче) и в сезоне-2022/23 (отметился голом в четвертой игре).

Овечкин в игре с «Оттавой» отдал результативную передачу и набрал первое очко в сезоне. Россиянин не нанес ни одного удара по воротам соперника и впервые в его карьере такое произошло в двух матчах подряд.

«Вашингтон» занимает последнее, 16-е, место в Восточной конференции, набрав 2 очка в 3 играх.