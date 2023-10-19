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НХЛ

Сегодня, 08:20

Овечкин в третий раз в карьере не забил в 3 стартовых матчах сезона НХЛ

Ана Горшкова
Корреспондент
Александр Овечкин.
Фото USA Today Sports
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Нападающий «Вашингтона» Александр Овечкин не отметился голом в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Оттавой» (1:6).

38-летний россиянин в третий раз в карьере не забил в трех стартовых матчах сезона. Ранее такое происходило в сезоне-2012/13 (забил в пятом матче) и в сезоне-2022/23 (отметился голом в четвертой игре).

Овечкин в игре с «Оттавой» отдал результативную передачу и набрал первое очко в сезоне. Россиянин не нанес ни одного удара по воротам соперника и впервые в его карьере такое произошло в двух матчах подряд.

Александр Овечкин. Ужасный старт сезона Овечкина. Впервые в карьере ушел без бросков в двух играх подряд

«Вашингтон» занимает последнее, 16-е, место в Восточной конференции, набрав 2 очка в 3 играх.

Александр Овечкин
НХЛ
ХК Вашингтон Кэпиталз
ХК Оттава Сенаторз
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