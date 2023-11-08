Овечкин: «Вашингтон» движется в правильном направлении»

Капитан «Вашингтона» Александр Овечкин поделился мнением о выступлении команды в текущем сезоне НХЛ.

«Я думаю, мы движемся в правильном направлении. Каждый раз это новая система, когда грядет смена тренерского штаба и приходят новые игроки. Нам нужно больше, чем просто пять игр и предсезонные матчи. Очевидно, это другой темп, другая атмосфера, но сейчас, я думаю, мы приближаемся к тому, что мы хотим видеть на льду», — приводит слова Овечкина официальный сайт НХЛ.

После 10 матчей «Вашингтон» занимает 12-е место в Восточной конференции, имея в активе 11 очков. На счету 38-летнего Овечкина 8 (2+6) очков в 10 играх.