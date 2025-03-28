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28 марта, 07:36

Овечкин вернул игроков «Вашингтона» на лед для рукопожатия с Флери, который завершит карьеру в конце сезона

Сергей Разин
корреспондент
Нападающий «Вашингтона» Александр Овечкин и голкипер «Уайлд» Марк-Андре Флери.
Фото Imagn Images, USA Today Sports
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Капитан «Вашингтона» Александр Овечкин вернул игроков столичной команды на лед после финальной сирены в гостевом матче регулярного чемпионата НХЛ, в котором «Кэпиталз» уступили «Миннесоте» — 2:4. Россиянин призвал одноклубников снова выйти на площадку для рукопожатия с голкипером «Уайлд» Марком-Андре Флери, который завершит карьеру в конце сезона.

40-летний Флери трижды выигрывал Кубок Стэнли в воставе «Питтсбурга» (2009, 2016, 2017), также экс-голкипера «Пингвинз», «Вегаса» и «Чикаго» становился обладателем индивидуальных призов — «Везина Трофи» и «Уильям М. Дженнингс Трофи». В активе вратаря сборной Канады — золото Олимпийских игр 2010 года в Ванкувере.

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Александр Овечкин
Марк-Андре Флери
НХЛ
ХК Вашингтон Кэпиталз
ХК Миннесота Уайлд
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