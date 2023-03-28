Овечкин вернулся к занятиям на льду после пропуска тренировки

Сегодня, 18:46
Российский хоккеист «Вашингтона» Александр Овечкин вернулся к тренировкам на льду после пропуска занятия по окончании матча с «Питтсбургом» (3:4), сообщает журналист Сэмми Сильвер в своих социальных сетях.
Ранее сообщалось, что Овечкин взял время на отдых и восстановление. В текущем сезоне он уже несколько раз пропускал тренировки по этой причине.
В текущем регулярном чемпионате НХЛ 37-летний россиянин принял участие в 68 встречах, набрав в них 72 (42+30) очка.
«Вашингтон» занимает 12-е место в турнирной таблице Восточной конференции, набрав 76 очков за 74 игры.