Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия

Хоккей

Таблицы
Календарь
Статистика
Новости
Статьи
Видео
Фото
Все материалы
Команды
Тренеры
Стадионы
Главная
Хоккей
НХЛ

Сегодня, 18:46

Овечкин вернулся к занятиям на льду после пропуска тренировки

Telegram Дзен

Российский хоккеист «Вашингтона» Александр Овечкин вернулся к тренировкам на льду после пропуска занятия по окончании матча с «Питтсбургом» (3:4), сообщает журналист Сэмми Сильвер в своих социальных сетях.

Ранее сообщалось, что Овечкин взял время на отдых и восстановление. В текущем сезоне он уже несколько раз пропускал тренировки по этой причине.

В текущем регулярном чемпионате НХЛ 37-летний россиянин принял участие в 68 встречах, набрав в них 72 (42+30) очка.

«Вашингтон» занимает 12-е место в турнирной таблице Восточной конференции, набрав 76 очков за 74 игры.

Александр Овечкин
НХЛ
ХК Вашингтон Кэпиталз
0
Читайте также
300 тысяч евро в месяц на отель и таинственный особняк. Как Роналду живет в Саудовской Аравии
НОК Австралии готов принять спортсменов из России на Олимпиаде-2032
Черное кольцо образовалось в небе после хлопка в Строгино
Путин наградил медалью «За отвагу» спасшего детей мальчика из Брянской области
Украинские военные указали на почти полное окружение Артемовска ВС РФ
Подсмотрел — в скважину: какие данные собирал беспилотник США у Крыма
Популярное видео
«Анахайм» — «Колорадо»: НХЛ, видеообзор матча
«Айлендерс» — «Нью-Джерси»: НХЛ, видеообзор матча
«Оттава» — «Флорида»: НХЛ, видеообзор матча
«Лос-Анджелес» — «Сент-Луис»: НХЛ, видеообзор матча
«Аризона» — «Колорадо»: НХЛ, видеообзор матча
«Эдмонтон» — «Вегас»: НХЛ, видеообзор матча
«Питтсбург» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Флорида» — «Рейнджерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Бостон» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
«Колорадо» — «Аризона»: НХЛ, видеообзор матча
«Ванкувер» — «Сан-Хосе»: НХЛ, видеообзор матча
«Даллас» — «Питтсбург»: НХЛ, видеообзор матча
«Оттава» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
«Каролина» — «Рейнджерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Вашингтон» — «Чикаго»: НХЛ, видеообзор матча
«Колорадо» — «Питтсбург»: НХЛ, видеообзор матча
«Ванкувер» — «Вегас»: НХЛ, видеообзор матча
«Вашингтон» — «Коламбус»: НХЛ, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Каролина»: НХЛ, видеообзор матча
«Филадельфия» — «Флорида»: НХЛ, видеообзор матча
«Монреаль» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
«Колорадо» — «Чикаго»: НХЛ, видеообзор матча
«Питтсбург» — «Оттава»: НХЛ, видеообзор матча
«Детройт» — «Флорида»: НХЛ, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Нэшвилл»: НХЛ, видеообзор матча
«Тампа-Бэй» — «Нью-Джерси»: НХЛ, видеообзор матча
Материалы сюжета: Овечкин: гонка за великим рекордом Гретцки по голам в НХЛ
Русскую звезду обменяют из «Вашингтона»? Что ждет Кузнецова
«Было много драмы». Малкин отменил спасение команды Овечкина
Малкин обломал Овечкина! «Вашингтон» выдал мощный камбэк, но русская звезда «Питтсбурга» затащила в концовке
Владелец «Вашингтона» Леонсис поздравил Овечкина с выходом на второе место в истории НХЛ по голам
Овечкин неудержим! Он сделал гол сам, а «Вашингтон» растоптал соперника
Овечкин забросил 41-ю шайбу в сезоне НХЛ
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Защитник «Вашингтона» Алексеев рассказал о реакции команды на смерть отца Овечкина