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Сегодня, 19:01

Овечкин вернулся в тренировочный комплекс «Вашингтона»

Ана Горшкова
Корреспондент
Александр Овечкин.
Фото Global Look Press
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Российский нападающий «Вашингтона» Александр Овечкин 22 февраля вернулся в тренировочный комплекс клуба, сообщает журналист Том Гулитти.

По информации источника, 37-летний россиянин, скорее всего, будет тренироваться сегодня с «Кэпиталз». Тренировка у команды начнется в полдень.

Ранее сообщалось, что Овечкин сможет принять участие в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Анахайма», который пройдет в ночь на 24 февраля.

14 февраля хоккеист покинул расположение «Вашингтона» из-за проблем со здоровьем у своего отца. На следующий день стало известно, что Михаил Овечкин ушел из жизни после продолжительной болезни.

Источник: Том Гулитти
Александр Овечкин
НХЛ
ХК Вашингтон Кэпиталз
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