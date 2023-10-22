Овечкин во второй раз за карьеру не забил в первых четырех матчах сезона НХЛ

Российский нападающий «Вашингтона» Александр Овечкин не забивает четвертый матч подряд на старте сезона НХЛ. Ранее «Кэпиталз» проиграл в гостях «Монреалю» (2:3).

В двух играх 38-летний хоккеист ни разу не попал в створ ворот соперника.

У Овечкина это второй подобный случай за карьеру. Первый случился в сезоне-2012/13, тогда нападающий смог отличиться только в пятом матче чемпионата с «Нью-Джерси Дэвилз» (3:2).

В четырех матчах текущего сезона регулярного чемпионата НХЛ Овечкин отметился одной результативной передачей.