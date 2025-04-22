Овечкин вошел в четверку самых возрастных игроков, забивших в овертайме в Кубке Стэнли

Нападающий «Вашингтона» Александр Овечкин оформил дубль в первом матче серии 1/8 финала Кубка Стэнли против «Монреаля» (3:2 ОТ),

Россиянин забросил победную шайбу в овертайме.

Форвард отметился голом в 39 лет и 216 дней. Это позволило Овечкину войти в четвертку самых возрастных игроков, которые забивали в овертайме в Кубке Стэнли после Игоря Ларионова (41 год и 187 дней), Рэя Уитни (39 лет и 355 дней) и Стива Томаса (39 лет и 322 дня).

«Кэпиталз» открыли счет в серии — 1-0. Следующий матч состоится в Вашингтоне 24 апреля. Начало — в 02.00 по московскому времени.