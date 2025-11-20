Овечкин вошел в топ-10 по числу побед в НХЛ

Сегодня, 09:18
Российский нападающий «Вашингтона» Александр Овечкин вышел на 10-е место в истории НХЛ по количеству побед среди полевых игроков.
В игре регулярного чемпионата с «Эдмонтоном» (7:4) 40-летний россиянин одержал свою 833-ю победу в карьере. Он опередил канадского защитника Рэя Бурка (832 победы).
Рекорд принадлежит шведскому защитнику Никласу Лидстрему (937 побед).
В сезоне-2025/26 Овечкин в 20 матчах набрал 16 (7+9) очков.
_Mike N_
Молодцы американцы, вырастили отличного хоккеиста ! Живи Овечкин в России уже давно спился бы !
20.11.2025
100%_Информация/
20.11.2025
Keep Calm And Carry On
Интересно, есть суммарная статистика по времени, проведенном игроком на площадке?
20.11.2025
Dimario
Ща Ови разыграется и 40+ банок опять насыплет за сезон при стольких же победах
20.11.2025
Alexander Fedorov
Разница в 105 побед, ему и 3-х сезонов не хватит, с учетом этого. Тот Детройт с Лидстремом штамповал регулярку по 45+ побед постоянно.
20.11.2025
JP54
Скорее всего - этот и еще Два.
20.11.2025
Электросталец
еще следующий сезон, как минимум, надо для рекорда!
20.11.2025