Овечкин вошел в топ-10 по числу побед в НХЛ

Российский нападающий «Вашингтона» Александр Овечкин вышел на 10-е место в истории НХЛ по количеству побед среди полевых игроков. В игре регулярного чемпионата с «Эдмонтоном» (7:4) 40-летний россиянин одержал свою 833-ю победу в карьере. Он опередил канадского защитника Рэя Бурка (832 победы). Рекорд принадлежит шведскому защитнику Никласу Лидстрему (937 побед). В сезоне-2025/26 Овечкин в 20 матчах набрал 16 (7+9) очков. Овечкина не остановить. Александр снова забил, а «Вашингтон» обыграл команду Макдэвида

_Mike N_ Молодцы американцы, вырастили отличного хоккеиста ! Живи Овечкин в России уже давно спился бы ! 20.11.2025

100%_Информация/ .Приветствуем!! Кому такие матчи 100% нужны? Пример; Футбол Индонезия 11:30 мск Персияп Джепара -:- Семен Паданг Первый тайм Семен Паданг Забьёт Да Коэффициент 2,50 (На данное событие есть Коэффициент Около 6) пишите Если ещё такая Информация 100% нужна,то вам сюда; Форум - foot.forumes.ru Почта - stav4ik@list.ru (Есть 100% Источник по таким Матчам!В интернете такой информации не найти) 20.11.2025

Keep Calm And Carry On Интересно, есть суммарная статистика по времени, проведенном игроком на площадке? 20.11.2025

Dimario Ща Ови разыграется и 40+ банок опять насыплет за сезон при стольких же победах 20.11.2025

Alexander Fedorov Разница в 105 побед, ему и 3-х сезонов не хватит, с учетом этого. Тот Детройт с Лидстремом штамповал регулярку по 45+ побед постоянно. 20.11.2025

JP54 Скорее всего - этот и еще Два. 20.11.2025