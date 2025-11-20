Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
НХЛ. Новости
Таблицы
Календарь
Статистика
Зарплаты НХЛ
Новости
Статьи
Видео
Фото
Все материалы
Команды
Тренеры
Стадионы
Главная
Хоккей
НХЛ

Сегодня, 09:18

Овечкин вошел в топ-10 по числу побед в НХЛ

Павел Лопатко
Фото Imagn Images, USA Today Sports

Российский нападающий «Вашингтона» Александр Овечкин вышел на 10-е место в истории НХЛ по количеству побед среди полевых игроков.

В игре регулярного чемпионата с «Эдмонтоном» (7:4) 40-летний россиянин одержал свою 833-ю победу в карьере. Он опередил канадского защитника Рэя Бурка (832 победы).

Рекорд принадлежит шведскому защитнику Никласу Лидстрему (937 побед).

В сезоне-2025/26 Овечкин в 20 матчах набрал 16 (7+9) очков.

Александр Овечкин (слева) после гола.Овечкина не остановить. Александр снова забил, а «Вашингтон» обыграл команду Макдэвида
7

  • _Mike N_

    Молодцы американцы, вырастили отличного хоккеиста ! Живи Овечкин в России уже давно спился бы !

    20.11.2025

  • 100%_Информация/

    .Приветствуем!! Кому такие матчи 100% нужны? Пример; Футбол Индонезия 11:30 мск Персияп Джепара -:- Семен Паданг Первый тайм Семен Паданг Забьёт Да Коэффициент 2,50 (На данное событие есть Коэффициент Около 6) пишите Если ещё такая Информация 100% нужна,то вам сюда; Форум - foot.forumes.ru Почта - stav4ik@list.ru (Есть 100% Источник по таким Матчам!В интернете такой информации не найти)

    20.11.2025

  • Keep Calm And Carry On

    Интересно, есть суммарная статистика по времени, проведенном игроком на площадке?

    20.11.2025

  • Dimario

    Ща Ови разыграется и 40+ банок опять насыплет за сезон при стольких же победах

    20.11.2025

  • Alexander Fedorov

    Разница в 105 побед, ему и 3-х сезонов не хватит, с учетом этого. Тот Детройт с Лидстремом штамповал регулярку по 45+ побед постоянно.

    20.11.2025

  • JP54

    Скорее всего - этот и еще Два.

    20.11.2025

  • Электросталец

    еще следующий сезон, как минимум, надо для рекорда!

    20.11.2025

    • Telegram Дзен Max
    Александр Овечкин
    НХЛ
    ХК Вашингтон Кэпиталз
    Читайте также
    Появились кадры задержания пытавшегося отравить офицера Минобороны России в ДНР
    Эксперт рассказал об изменении стратегии шопинга российских покупателей
    В России может появиться налог на легионеров и ограничения по числу иностранных тренеров, с инициативой выступили Черчесов и Семин
    Рафинья превращается в Винисиуса и все еще зол из-за «Золотого мяча». Но его можно понять
    Politico узнала об ошеломлении Запада из-за нового мирного плана США по Украине
    Глава МОК Ковентри заявила, что правительства не должны смешивать спорт и политику
    Популярное видео
    Увольнение Кудашова, уход Гру, кошмарная серия «Сибири»
    Увольнение Кудашова, уход Гру, кошмарная серия «Сибири»
    «Тампа-Бэй» — «Нью-Джерси»: НХЛ, видеообзор матча
    «Тампа-Бэй» — «Нью-Джерси»: НХЛ, видеообзор матча
    «Коламбус» — «Монреаль»: НХЛ, видеообзор матча
    «Коламбус» — «Монреаль»: НХЛ, видеообзор матча
    «Вашингтон» — «Лос-Анджелес»: НХЛ, видеообзор матча
    «Вашингтон» — «Лос-Анджелес»: НХЛ, видеообзор матча
    «Миннесота» — «Вегас»: НХЛ, видеообзор матча
    «Миннесота» — «Вегас»: НХЛ, видеообзор матча
    «Питтсбург» — «Нэшвилл»: НХЛ, видеообзор матча
    «Питтсбург» — «Нэшвилл»: НХЛ, видеообзор матча
    «Вашингтон» — «Нью-Джерси»: НХЛ, видеообзор матча
    «Вашингтон» — «Нью-Джерси»: НХЛ, видеообзор матча
    «Флорида» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
    «Флорида» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
    «Коламбус» — «Рейнджерс»: НХЛ, видеообзор матча
    «Коламбус» — «Рейнджерс»: НХЛ, видеообзор матча
    «Каролина» — «Ванкувер»: НХЛ, видеообзор матча
    «Каролина» — «Ванкувер»: НХЛ, видеообзор матча
    «Нэшвилл» — «Питтсбург»: НХЛ, видеообзор матча
    «Нэшвилл» — «Питтсбург»: НХЛ, видеообзор матча
    «Коламбус» — «Эдмонтон»: НХЛ, видеообзор матча
    «Коламбус» — «Эдмонтон»: НХЛ, видеообзор матча
    «Флорида» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
    «Флорида» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
    «Тампа-Бэй» — «Рейнджерс»: НХЛ, видеообзор матча
    «Тампа-Бэй» — «Рейнджерс»: НХЛ, видеообзор матча
    «Филадельфия» — «Эдмонтон»: НХЛ, видеообзор матча
    «Филадельфия» — «Эдмонтон»: НХЛ, видеообзор матча
    Кризис «Авангарда» / ужасная серия «Сибири» / скандал с фаном «Шанхая»
    Кризис «Авангарда» / ужасная серия «Сибири» / скандал с фаном «Шанхая»
    «Каролина» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
    «Каролина» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
    «Рейнджерс» — «Нэшвилл»: НХЛ, видеообзор матча
    «Рейнджерс» — «Нэшвилл»: НХЛ, видеообзор матча
    «Миннесота» — «Калгари»: НХЛ, видеообзор матча
    «Миннесота» — «Калгари»: НХЛ, видеообзор матча
    «Питтсбург» — «Лос-Анджелес»: НХЛ, видеообзор матча
    «Питтсбург» — «Лос-Анджелес»: НХЛ, видеообзор матча
    «Эдмонтон» — «Колорадо»: НХЛ, видеообзор матча
    «Эдмонтон» — «Колорадо»: НХЛ, видеообзор матча
    «Ванкувер» — «Коламбус»: НХЛ, видеообзор матча
    «Ванкувер» — «Коламбус»: НХЛ, видеообзор матча
    «Тампа-Бэй» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
    «Тампа-Бэй» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
    «Детройт» — «Рейнджерс»: НХЛ, видеообзор матча
    «Детройт» — «Рейнджерс»: НХЛ, видеообзор матча
    «Айлендерс» — «Миннесота»: НХЛ, видеообзор матча
    «Айлендерс» — «Миннесота»: НХЛ, видеообзор матча
    «Питтсбург» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
    «Питтсбург» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
    Материалы сюжета Овечкин побил великий рекорд Гретцки по голам в НХЛ: новые достижения Александра
    Овечкин поднялся на восьмое место по важному бомбардирскому показателю в НХЛ
    Овечкин повторил рекорд НХЛ для возрастных игроков девятилетней давности
    Овечкин повторил рекорд Хоу по числу голов на одной арене НХЛ
    Овечкина не остановить. Александр снова забил, а «Вашингтон» обыграл команду Макдэвида
    «Вашингтон» обыграл «Эдмонтон», Овечкин забил гол
    Овечкин забил в третьем матче подряд. У него теперь 904 гола в регулярных чемпионатах НХЛ
    Популярные
    Сегодня
    Вчера
    Неделя