Овечкин вошел в топ-20 лучших действующих крайних нападающих НХЛ

Сегодня, 08:57
Официальный сайт Национальной хоккейной лиги (НХЛ) представил список лучших действующих крайних нападающих.
На первом месте оказался Давид Пастрняк («Бостон»), на втором — Мэттью Ткачук («Флорида»). Замкнул тройку Никита Кучеров («Тампа-Бэй»). Также из российских нападающих в список вошли: Кирилл Капризов («Миннесота», 7-е место), Александр Овечкин («Вашингтон», 8-е место), Артемий Панарин («Рейнджерс», 9-е место).
Полный список выглядит следующим образом:
1. Давид Пастрняк, «Бостон»;
2. Мэттью Ткачук, «Флорида»;
3. Никита Кучеров, «Тампа-Бэй»;
4. Микко Рантанен, «Колорадо»;
5. Джейсон Робертсон, «Даллас»;
6. Митчелл Марнер, «Торонто»;
7. Кирилл Капризов, «Миннесота»;
8. Александр Овечкин, «Вашингтон»;
9. Артемий Панарин, «Рейнджерс»;
10. Брэд Маршан, «Бостон з»;
11. Стивен Стэмкос, «Тампа-Бэй»;
12. Вильям Нюландер, «Торонто»;
13. Кайл Коннор, «Виннипег»;
14. Брэди Ткачук, «Сенаторз»;
15. Райан Ньюджент-Хопкинс, «Эдмонтон»;
16. Джейк Гюнцель, «Питтсбург»;
17. Джонни Годро, «Коламбус»;
18. Клейтон Келлер, «Аризона»;
19. Марк Стоун, «Вегас»;
20. Патрик Кейн (свободный агент).