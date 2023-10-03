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Журналисты портала TSN составили топ-50 лучших игроков НХЛ и опубликовали список с 40-го по 31-е место.
33-ю позицию занял российский капитан «Вашингтона» Александр Овечкин.
В прошедшем сезоне регулярного чемпионата НХЛ 38-летний Овечкин провел 73 матча за «Кэпиталз» и набрал 75 (42+33) очков. Его контракт с клубом из Вашингтона действует до конца сезона-2025/26.
Российский хоккеист занимает второе место в списке лучших снайперов в истории НХЛ. Форвард забросил 822 шайбы в лиге, его опережает лишь Уэйн Гретцки (894).
Список лучших игроков НХЛ по версии TSN с 40-го по 31-е место.
40. Вильям Нюландер, «Торонто»;
39. Роопе Хинц, «Даллас»;
38. Брэд Маршан, «Бостон»;
37. Нико Хишир, «Нью-Джерси»;
36. Мика Зибанеджад, «Нью-Йорк»;
35. Себастьян Ахо, «Каролина»;
34. Куинн Хьюз, «Ванкувер»;
33. Александр Овечкин, «Вашингтон»;
32. Чарли Макэвой, «Бостон»;
31. Брэди Ткачук, «Оттава».