7 ноября, 11:32

Овечкин возглавил рейтинг Forbes по ценности персонального бренда среди спортсменов

Игнат Заздравин
Корреспондент
Александр Овечкин.
Фото Imagn Images, USA Today Sports

Издание Forbes опубликовало рейтинг самых ценных персональных брендов среди российских спортсменов.

В рейтинг попали только спортсмены, которые принимали участие в официальных соревнованиях за последний год. Их сравнивали по нескольким параметрам: популярность в СМИ, популярность в соцмедиа, аудитория и ее вовлеченность в соцсетях.

Первое место занял хоккеист «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин. Второе — боец Ислам Махачев. Третьим стал боксер Артур Бетербиев.

Александр Овечкин.Овечкин — самый ценный бренд российского спорта. Махачев и Бетербиев в тройке, а Дзюба рухнул на 15-е место

Рейтинг ценности персональных брендов от Forbes:

1. Александр Овечкин (хоккей)

2. Ислам Махачев (ММА)

3. Артур Бетербиев (бокс)

4. Дмитрий Бивол (бокс)

5. Даниил Медведев (теннис)

6. Шарабутдин Магомедов (Шара Буллет, ММА)

7. Мирра Андреева (теннис)

8. Магомед Анкалаев (ММА)

9. Макар Игнатов (фигурное катание)

10. Петр Ян (ММА)

12

  • Каша из топора

    Но вообще, это скорее, не общемировой рейтинг... Поэтому я там не к месту написал про спорт и криминал, хотя тема примерно такая. Вот продолжение рейтинга: 11.Игорь Акинфеев (футбол), Федор Смолов (футбол), Андрей Рублев (теннис), Данил Круговой (футбол), Артем Дзюба (теннис), Умар Нурмагомедов (MMA), Карен Хачанов (теннис), Александр Большунов (лыжи), Анна Калинская (теннис), Матвей Сафонов (футбол), Аделия Петросян (фигурное катание)... Отмечу что, к примеру, что та же Александрова в большом теннисе имеет успехи поболее Калинской, но Калинская много пиарится околоспрортивными темами, так, что рейтинг немного не совсем про спортивные достижения. Можно вспомнить про Самсонову, Кудерметову и даже Шнайдер, последняя будет далее в рейтинге ранее других теннисисток. В том же ММА очень любят околоспортивное, отчасти поэтому ММАшники в верхней части рейтинга.Ну если про криминал и "обычный", так сказать, спорт, то в списках есть тот же Смолов.

    09.11.2025

  • Каша из топора

    Что для Вас уголовщина - вид спорта или отдельные люди? Понятно, что единоборцы могут быть связаны с криминалом, но не все, как минимум, да и обычный спорт не очень чист. Вообще есть ещё один аспект в большом спорте, связанный с честностью побед и попахивающий уголовщиной, - это всякие допинги. Тот же биатлон с асматиками или штатовая тема с разрешением своим принимать препараты по назначению врача. Спорт сильно связан с политикой, а политика часто связана с прочими грязными делами, никакая уголовщина и рядом не стояла...

    09.11.2025

  • Каша из топора

    Сейчас санкции, не так, чтобы есть место, куда развернуться. СВО многие застойные процессы может хорошо подвигать, глядишь, и появятся новые чемпионы. В шахматах, вроде, есть успехи, Непомнящий по текущим результатам не хуже того же Медведева по текущему рейтингу. Но не уверен, что шахматы сильно массовый вид спорта в мире. Ну, а в те же городки и лапту, вроде, ещё играют. На Озоне продаются комплекты. В городки на корпоративах тех же, было дело, сам играл.

    09.11.2025

  • Андрей Андрей

    я про обычные,начиная с шахмат и продрлжая баскетболом ,футболом,л/а,лыжами и т.п..Про забытые виды спорта :лапта,городки и им подобные я ничего писать не буду поскольку это похороненное прошлое.

    08.11.2025

  • Каша из топора

    Среди коллективных видов спорта, действительно, только хоккей. И это не очень хорошо, согласен. Есть национальные. ИИ в поисковике выдаёт лапту, городки, клюшкование, вышибалы,чиж,самбо, гиревой спорт, мас-рестлинг, хоккей с мячом,куреш, северное многоборье, терек, жоска. Вряд ли, чисто национальные виды спорта будут популярны в мире, да ещё в условиях санкций. Культурные виды спорта это какие?

    08.11.2025

  • Андрей Андрей

    эти исключения,у них слабые достижения,про них почти никто не знает,но политика в стране ведет к тому что коллективные и "культурные" виды спорта замещены беспредельными,даже такие жесткие виды спорта как борьба и бокс здесь отдыхают.

    08.11.2025

  • igogohruhru

    какой бре..Н..довый рейтиг

    08.11.2025

  • Boris

    GR8 единственный тут бренд который может годами приносить большие деньги, причём по всему миру. Остальное перхоть

    07.11.2025

  • Каша из топора

    Макар, Мирра, Даня тоже?))

    07.11.2025

  • Андрей Андрей

    За исключением Шуры все остальное чистая уголовщина.

    07.11.2025

  • Neil

    Долбаный мма.

    07.11.2025

  • андр

    Это был ВЦИОМ.

    07.11.2025

    Александр Овечкин
    Артур Бетербиев
    Дмитрий Бивол
    Ислам Махачев
    Магомед Анкалаев
    Макар Игнатов
    Петр Ян
    Шарабутдин Магомедов (Шара Буллет)
    Даниил Медведев
    Мирра Андреева
