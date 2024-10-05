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Сегодня, 13:42

Овечкин возглавил рейтинг самых высокооплачиваемых игроков в истории НХЛ

Александр Овечкин.
Фото Geoff Burke-Imagn Images, USA Today Sports
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Российский нападающий «Вашингтона» Александр Овечкин поднялся на первое место в списке самых высокооплачиваемых хоккеистов в истории НХЛ.

Капитан «столичных» с учетом сезона-2024/25 заработает 149,2 миллиона долларов. В минувшей кампании лидером по этому показателю был канадский форвард «Питтсбурга» Сидни Кросби с суммарным заработком в 141,3 миллиона долларов.

В тройку самых высокооплачиваемых игроков североамериканской лиги поднялся другой нападающий «Пингвинз» — Евгений Малкин. В сумме за карьеру 38-летний хоккеист заработал 132,3 миллиона долларов. В этом сезоне зарплата россиянина составит 5,6 млн долларов, что позволит ему обойти в рейтинге завершивших карьеру Ши Уэбера (129 млн) и Яромира Ягра (128,1 млн).

Овечкин выступает за «Вашингтон» с 2005 года. В минувшем сезоне 39-летний нападающий в регулярном чемпионате НХЛ провел 79 матчей, забросил 31 шайбу и сделал 34 голевые передачи. В 4 играх плей-офф капитан «Кэпиталз» не отметился результативными действиями.

Всего на счету россиянина за карьеру в НХЛ 853 гола, он идет на втором месте в списке лучших снайперов лиги всех времен. До рекорда Уэйна Гретцки ему остается 41 заброшенная шайба.

Александр Овечкин
Сидни Кросби
НХЛ
ХК Вашингтон Кэпиталз
ХК Питтсбург Пингвинз

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