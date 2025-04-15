Овечкин возглавил список самых богатых игроков в истории НХЛ

Нападающий и капитан «Вашингтона» Александр Овечкин заработал больше всех среди игроков в истории НХЛ, следует из информации статистического портала Sportrac.

Россиянин проводит в североамериканской лиге 20-й сезон. За это время он заработал 161,72 миллиона долларов. Его контракт с «Кэпиталз» рассчитан до конца сезона-2025/26, по нему Овечкин заработает еще девять миллионов. Таким образом, он выйдет на отметку свыше 170 миллионов долларов.

На втором месте по заработку в НХЛ расположился форвард «Питтсбурга» Сидни Кросби (155,89 миллиона; 173,29 миллиона по окончании контракта). Третьим в списке идет его одноклубник, россиянин Евгений Малкин (146,87 миллиона; 151,67 миллиона по окончании контракта).

6 апреля Овечкин забросил 895-ю шайбу в регулярных чемпионатах НХЛ, отметившись в матче против «Айлендерс» (1:4), и побил спайперский рекорд канадца Уэйна Гретцки (894 шайбы). В ночь на понедельник в игре с «Коламбусом» россиянин довел число голов до 896.

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