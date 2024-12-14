Овечкин впервые после перелома провел тренировку с «Вашингтоном»

Капитан и форвард «Вашингтона» Александр Овечкин впервые после травмы принял участие в командной тренировке.

В субботу, 14 декабря, журналист и инсайдер Тарик Эль-Башир опубликовал в своих соцсетях видео, на котором россиянин вместе с партнерами отрабатывает на льду передачи и броски.

19 ноября Овечкин получил перелом левой малоберцовой кости в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Ютой» (6:2). 4 декабря он провел тренировку в полной хоккейной амуниции. На этой неделе представитель хоккеиста Глеб Чистяков заявил, что Овечкин обещал выйти на лед до Нового года.

В нынешнем сезоне 39-летний нападающий набрал 25 (15+10) очков в 18 матчах. Всего на его счету в НХЛ 868 голов в 1444 играх лиги. До повторения снайперского рекорда Уэйна Гретцки ему осталось забросить 26 шайб.