Овечкин впервые после травмы провел тренировку без ограничения на контакты

Нападающий «Вашингтона» Александр Овечкин принял участие в тренировке команды без ограничения на контакты, сообщает инсайдер Том Гулитти.

Ранее Овечкин тренировался в бесконтактном свитере. Накануне тренер «Кэпиталз» Спенсер Карбери заявил, что Овечкин не сыграет в ближайшем матче команды с «Каролиной». Встреча пройдет в ночь на 21 декабря. Начало — в 03.00 по московскому времени.

39-летний россиянин получил перелом левой малоберцовой кости в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Ютой» (6:2), который прошел 19 ноября. Сообщалось, что он выбыл на срок от 4 до 6 недель.

14 декабря Овечкин впервые после травмы принял участие в командной тренировке, а позже отправился с «Вашингтоном» на выезд в Даллас и Чикаго.

В текущем сезоне Овечкин набрал 25 (15+10) очков в 18 матчах «Кэпиталз» в регулярном чемпионате НХЛ.