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Сегодня, 00:07

Овечкин встретился с 10-летним глухим актером сериала The Last of Us

Евгений Козинов
Корреспондент
Александр Овечкин и Сэм.
Фото Соцсети «Вашингтона»
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Глухонемой актер Кейвонн Вудард, снявшийся в сериале «Одни из нас» (The Last of Us), встретился с российским нападающим «Вашингтона» Александром Овечкиным. Пресс-служба клуба опубликовала в социальных сетях видео и фотографии встречи ребенка со своим кумиром.

Кейвонн живет в семье глухонемых, но это не мешает ему заниматься и любить хоккей. Он играет за команду «Боуи» в штате Мэриленд.

Первый сезон сериала The Last of Us («Одни из нас»), основанного на одноименной популярной видеоигре о зомбиапокалипсисе, получился успешным, поэтому он был продлен на второй.

Кейвонн Вудард. 10-летний глухой хоккеист стал звездой сериала The Last of Us. «Вашингтон» выделил деньги на развитие мальчика

Александр Овечкин
НХЛ
ХК Вашингтон Кэпиталз
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