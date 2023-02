Овечкин встретился с 10-летним глухим актером сериала The Last of Us

Глухонемой актер Кейвонн Вудард, снявшийся в сериале «Одни из нас» (The Last of Us), встретился с российским нападающим «Вашингтона» Александром Овечкиным. Пресс-служба клуба опубликовала в социальных сетях видео и фотографии встречи ребенка со своим кумиром. Кейвонн живет в семье глухонемых, но это не мешает ему заниматься и любить хоккей. Он играет за команду «Боуи» в штате Мэриленд. Первый сезон сериала The Last of Us («Одни из нас»), основанного на одноименной популярной видеоигре о зомбиапокалипсисе, получился успешным, поэтому он был продлен на второй. 10-летний глухой хоккеист стал звездой сериала The Last of Us. «Вашингтон» выделил деньги на развитие мальчика