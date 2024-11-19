Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
НХЛ. Новости
Таблицы
Календарь
Статистика
Новости
Статьи
Видео
Фото
Все материалы
Команды
Тренеры
Стадионы
Главная
Хоккей
НХЛ

Сегодня, 10:38

Овечкин второй раз подряд признан первой звездой дня в НХЛ

Игнат Заздравин
Корреспондент
Александр Овечкин.
Фото Imagn Images, USA Today Sports
Telegram Дзен

Российский нападающий «Вашингтона» Александр Овечкин стал первой звездой игрового дня в НХЛ, сообщает пресс-служба лиги.

39-летний россиянин оформил дубль в матче против «Юты» (6:2) в ночь на 19 ноября.

Овечкин признан первой звездой дня вторые сутки подряд — 18 ноября его признали лучшим после хет-трика в ворота «Вегаса» (5:2). На его счету теперь 25 (15+10) очков в текущем сезоне. Россиянин вышел на чистое первое место в гонке снайперов НХЛ.

Кроме того, в активе Овечкина теперь 868 голов за карьеру в НХЛ. Отставание хоккеиста от рекорда Уэйна Гретцки (894) составляет 26 шайб.

Второй звездой дня назван голкипер «Монреаля» Сэм Монтембо, который отыграл на ноль матч против «Эдмонтона» (3:0). Третьей звездой стал защитник «Колорадо» Кейл Макар. На его счету дубль в игре с «Филадельфией» (3:2).

Александр Овечкин
Хоккей
НХЛ
ХК Вашингтон Кэпиталз

Olimpbet awards

Кубок года по футболу
Читайте также
«Уверен, что он будет в зеленой комнате». Колонка Кириленко — о Егоре Демине
Овечкин второй раз подряд признан первой звездой дня в НХЛ
Чудо-шайба Кузнецова, мясник Ротенберг и голевой карнавал от «Спартака». Что произошло в КХЛ 18 ноября
Силовики задержали двоих подозреваемых в подрыве автомобиля офицера в Севастополе
В Союзе пенсионеров назвали справедливым размер пенсии в 40% от средней зарплаты
Лукашенко лишил званий более 20 экс-военнослужащих и силовиков
Материалы сюжета Овечкин: гонка за великим рекордом Гретцки по голам в НХЛ
«Это отстой». Овечкин сделал дубль, но закончил матч из-за травмы
«Юта» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
Тренер «Вашингтона» ответил на вопрос о травме Овечкина
Овечкин вышел на чистое первое место в гонке снайперов НХЛ
26 голов до Гретцки! Овечкин забил пять раз за два дня, но получил травму и не вернулся на лед
Рыбин: «Мне без разницы, когда Овечкин побьет результат Гретцки — это будет рекорд на десятилетия»
Сегодня
Вчера
Неделя