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Сегодня, 10:05

Овечкин вышел на 12-е место в истории НХЛ по очкам в большинстве

Алина Савинова
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Капитан и нападающий «Вашингтона» Александр Овечкин отметился голом и результативной передачей в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Нэшвиллом» (4:1).

В первом периоде 39-летний россиянин ассистировал Тому Уилсону, забившему гол при численном преимуществе. Это очко стало для Овечкина 590-м при игре в большинстве. По этому показателю он теперь он делит 12-е место в истории НХЛ с защитником «Детройта» Никласом Лидстремом.

В нынешнем сезоне Овечкин провел 27 матчей, в которых набрал 32 (20+12) очка. Ему остается забить еще 21 гол, чтобы повторить снайперский рекорд канадца Уэйна Гретцки (894 шайбы).

Александр Овечкин
Хоккей
НХЛ
ХК Вашингтон Кэпиталз
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