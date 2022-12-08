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Сегодня, 06:14

Овечкин вышел на 13-е место по матчам с двумя или более очками в НХЛ

Иван Торопцев
Корреспондент
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Нападающий «Вашингтона» Александр Овечкин отличился дублем в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Филадельфии» (4:1).

Форвард забросил две шайбы в пустые ворота «Флайерз». 37-летний россиянин провел 405-й матч в НХЛ с 2 или более результативными действиями, опередил Рэя Бурка (404) и вышел по этому показателю на 13-е место в истории НХЛ.

Рекорд по числу матчей в НХЛ с 2 или более очками принадлежит Уэйну Гретцки (824). Лучшим из действующих игроков по этому показателю является Сидни Кросби (11-е место, 430).

Александр Овечкин
Хоккей
НХЛ
ХК Вашингтон Кэпиталз
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