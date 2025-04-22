Овечкин вышел на 14-е место по голам в плей-офф НХЛ

Форвард «Вашингтона» Александр Овечкин забросил шайбу в стартовом матче первого раунда плей-офф НХЛ против «Монреаля».

39-летний россиянин реализовал большинство и открыл счет в этой встрече. Теперь на счету Овечкина 73 гола в плей-офф. Он вышел на 14-е место по этому показателю в истории лиги, сравнявшись с Дино Сиссарелли.

На 13-й строчке с 74 шайбами расположился Джо Павелски, лидирует Гленн Андерсон, на счету которого 93 гола.

На данный момент на счету Овечкина 142 (73+69) набранных очка в 152 матчах плей-офф.