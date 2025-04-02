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2 апреля, 14:48

Овечкин вышел на 27-е место по количеству матчей в регулярных чемпионатах НХЛ

Сергей Ярошенко
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Нападающий «Вашингтона» Александр Овечкин вышел на 27-е место по количеству матчей в регулярных чемпионатах НХЛ.

Игра «Кэпиталз» с «Бостоном» (4:3) стала для россиянина 1484-й в регулярном чемпионате лиги. Таким образом, форвард сравнялся по количеству сыгранных матчей с нынешним тренером «Каролины» Родом Бриндамором.

На 26-м месте находится Уэйн Гретцки с 1487 играми, а лидером по этому показателю является бывший нападающий «Сан-Хосе», «Торонто» и «Питтсбурга» Патрик Марло — 1779 игр.

На счету 39-летнего хоккеиста 38 шайб в текущем сезоне и 891 гол за карьеру в регулярных чемпионатах НХЛ. Овечкину осталось забросить 4 шайбы, чтобы превзойти рекорд Уэйна Гретцки (894).

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Александр Овечкин
Хоккей
НХЛ
ХК Вашингтон Кэпиталз
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