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НХЛ

Сегодня, 02:48

Овечкин вышел на 35-е место по числу проведенных матчей в НХЛ

Иван Торопцев
редактор интернет отдела
Александр Овечкин.
Фото USA Today Sports
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Матч регулярного чемпионата НХЛ против «Бостона» стал для нападающего и капитана «Вашингтона» Александра Овечкина 1417-м в лиге.

38-летний россиянин сравнялся с бывшим защитником Люком Ричардсоном и делит с ним 35-е место по числу проведенных матчей в НХЛ.

Рекорд по количеству матчей в лиге принадлежит экс-форварду Патрику Марло, который завершил карьеру в 2021 году.

Александр Овечкин занимает второе место в списке лучших снайперов в истории НХЛ, у него 848 голов. Россиянин отстает на 46 шайб от Уэйна Гретцки, которому принадлежит рекорд.

Александр Овечкин
Хоккей
НХЛ
ХК Вашингтон Кэпиталз
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