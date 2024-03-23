Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Хоккей
Таблицы
Календарь
Статистика
Таблица переходов
Новости
Статьи
Видео
Фото
Все материалы
Команды
Тренеры
Стадионы
Главная
Хоккей
НХЛ

23 марта, 06:07

Овечкин вышел на чистое 13-е место в списке лучших бомбардиров всех времен НХЛ

Ана Горшкова
Корреспондент
Александр Овечкин.
Фото USA Today Sports
Telegram Дзен

Российский нападающий «Вашингтона» Александр Овечкин набрал 2 (1+1) очка в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Каролины» (7:6 Б).

Теперь на счету Овечкина 1541 очко в НХЛ. Как сообщает сайт лиги, 38-летний россиянин вышел на чистое 13-е место в списке лучших бомбардиров всех времен НХЛ, обойдя Джо Торнтона (1539 очков).

Всего в НХЛ Овечкин забил 846 голов. По этому показателю он занимает второе место среди всех игроков лиги в истории. Лидирует канадец Уэйн Гретцки, забросивший 894 шайбы за карьеру.

Александр Овечкин
НХЛ
ХК Вашингтон Кэпиталз
8
Обсудить
Читайте также
Уровень загрязнения реки Сены значительно превышает норму накануне Олимпиады
Чемпионат мира по сексу в Испании завершился досрочно
В Роспотребнадзоре дали советы по борьбе с сезонной аллергией
Петя Одень Стринги и другие клички знаменитых спортсменов. Что происходит с прозвищами футболистов и фигуристок
Эксперт по финансам рассказал о перспективах криптовалют в 2024 году
Овечкин установил новый рекорд НХЛ по количеству сезонов с 30 голами
Популярное видео
«Колорадо» — «Миннесота»: НХЛ, видеообзор матча
«Тампа-Бэй» — «Коламбус»: НХЛ, видеообзор матча
«Детройт» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Бостон» — «Каролина»: НХЛ, видеообзор матча
«Айлендерс» — «Рейнджерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Торонто» — «Питтсбург»: НХЛ, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Монреаль»: НХЛ, видеообзор матча
«Вашингтон» — «Оттава»: НХЛ, видеообзор матча
«Каролина» — «Коламбус»: НХЛ, видеообзор матча
«Чикаго» — «Миннесота»: НХЛ, видеообзор матча
«Миннесота» — «Виннипег»: НХЛ, видеообзор матча
«Питтсбург» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
«Каролина» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Детройт» — «Рейнджерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Миннесота» — «Колорадо»: НХЛ, видеообзор матча
«Монреаль» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
«Вашингтон» — «Питтсбург»: НХЛ, видеообзор матча
«Торонто» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Нью-Джерси»: НХЛ, видеообзор матча
«Калгари» — «Анахайм»: НХЛ, видеообзор матча
«Миннесота» — «Оттава»: НХЛ, видеообзор матча
«Нью-Джерси» — «Питтсбург»: НХЛ, видеообзор матча
«Баффало» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Питтсбург»: НХЛ, видеообзор матча
«Тампа-Бэй» — «Детройт»: НХЛ, видеообзор матча
«Филадельфия» — «Айлендерс»: НХЛ, видеообзор матча
Материалы сюжета: Овечкин: гонка за великим рекордом Гретцки по голам в НХЛ
Овечкин о своем рекорде по сезонам с 30 голами в НХЛ: «Это довольно большая цифра»
«Детройт» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
Овечкин повторил достижение Халла, Селянне и Сан-Луи в НХЛ
Овечкин бьется как лев. Победная шайба капитана вернула «Вашингтон» в зону плей-офф
Гол Овечкина принес «Вашингтону» победу над «Детройтом»
Овечкин побил рекорд Гартнера по количеству сезонов с 30 и более голами
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

«Даллас» переиграл «Питтсбург». Малкин сделал две голевые передачи

«Вашингтон» — «Каролина»: видеообзор матча НХЛ