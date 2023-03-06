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Сегодня, 13:17

Овечкин вышел на чистое 16-е место по очкам в истории НХЛ

Виталий Косик
Корреспондент
Александр Овечкин.
Фото USA Today Sports
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Российский форвард «Вашингтона» Александр Овечкин вышел на чистое 16-е место по очкам в истории НХЛ.

Россиянин набрал 3 (2+1) очка в матче против «Сан-Хосе» (8:3). После этой встречи он опередил Стена Микиту (1467 очков). Всего у Овечкина 1470 (815+655) очков в 1333 матчах.

На 15-й строчке располагается форвард «Питтсбурга» Сидни Кросби, который набрал 1482 (544+928) очка в 1170 играх.

В текущем сезоне Овечкин провел 59 матчей, в которых набрал 60 (35+25) очков.

Также Овечкин с 815 шайбами занимает второе место в списке лучших снайперов за всю историю НХЛ. 37-летний россиянин отстает от лидирующего канадца Уэйна Гретцки на 79 голов.

Александр Овечкин
Сидни Кросби
Хоккей
НХЛ
ХК Вашингтон Кэпиталз
ХК Сан-Хосе Шаркс
Уэйн Гретцки
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