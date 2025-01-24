Овечкин вышел на чистое 29-е место по сыгранным матчам в НХЛ

Российский нападающий «Вашингтона» Александр Овечкин сыграл с «Сиэтлом» в матче регулярного чемпионата НХЛ. Для него эта игра стала 1458-й за карьеру в североамериканской лиге.

39-летний россиянин по этому показателю опередил бывшего защитника «Бостона» и «Каролины» Глена Уэсли и вышел на чистое 29-е место в истории НХЛ.

Рекордсменом НХЛ по сыгранным матчам является Патрик Марло, который за карьеру провел 1779 матчей.

В этом сезоне Овечкин в 31 матче набрал 33 (21+12) очка. Всего за карьеру на его счету 1583 (874+709) очка в регулярных чемпионатах. До повторения снайперского рекорда Уэйна Гретцки ему осталось забросить 20 шайб.