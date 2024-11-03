Овечкин вышел на чистое 59-е место по голевым передачам в истории НХЛ

Сегодня, 07:07
Нападающий «Вашингтона» Александр Овечкин сделал две результативные передачи в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Коламбуса» (7:2).
39-летний форвард достиг отметки в 704 голевых паса за карьеру в лиге. Овечкин опередил Джереми Реника (702) и вышел на чистое 59-е место по этому показателю в истории НХЛ.
Рекорд по числу результативных передач в истории лиги принадлежит Уэйну Гретцки (1963).
Александр Овечкин идет на втором месте среди россиян по голевым пасам в НХЛ. Лучшим из российских хоккеистов по этому показателю является форвард «Питтсбурга» Евгений Малкин (809).