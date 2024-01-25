Овечкин вышел на чистое 65-е место по голевым передачам в истории НХЛ

Нападающий «Вашингтона» Александр Овечкин сделал результативный пас в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Колорадо».

Эта голевая передача стала для 38-летнего россиянина 684-й в лиге. Овечкин вышел на чистое 65-е место по числу результативных пасов в НХЛ, опередив Брэда Парка (683).

От 64-го места, которое занимает Анри Ришар, Овечкина отделяют 4 голевых передачи.

Рекорд по числу результативных пасов в истории НХЛ принадлежит Уэйну Гретцки (1963). Лучшим среди россиян по этому показателю является Евгений Малкин (781). Овечкин занимает третье место среди российских хоккеистов, вторым идет Сергей Федоров (696).