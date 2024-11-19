Овечкин вышел на чистое первое место в гонке снайперов НХЛ

Российский нападающий «Вашингтона» Александр Овечкин оформил дубль в матче против «Юты» (6:2) в регулярном чемпионате НХЛ.

39-летний россиянин забросил по одной шайбе в первом и втором периодах. Овечкин вышел на первое место в гонке снайперов НХЛ — теперь на его счету 15 голов в 18 матчах текущего сезона. В активе его ближайших преследователей Леона Драйзайтля («Эдмонтон») и Сэма Райнхарта («Флорида») по 13 голов.

Также теперь на счету Овечкина 868 голов за карьеру в НХЛ. Отставание хоккеиста от рекорда Уэйна Гретцки (894) составляет 26 шайб.