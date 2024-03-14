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14 марта, 06:35

Овечкин вышел на единоличное 14-е место в списке лучших бомбардиров в истории НХЛ

Евгений Козинов
Корреспондент
Александр Овечкин.
Фото USA Today Sports
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Нападающий «Вашингтона» Александр Овечкин сделал голевую передачу в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Эдмонтона».

Для 38-летнего россиянина это1534-е результативное действие за карьеру в лиге — у него 840 заброшенных шайб и 694 голевых паса.

Теперь Овечкин вышел на единоличное 14-е место в списке лучших бомбардиров в истории НХЛ, обойдя канадца Марка Рекки, у которого 1533 очка за карьеру. 13-ю строчку занимает Джо Торнтон — 1539 (430+1109) очков.

Рекорд по числу набранных очков в истории НХЛ принадлежит Уэйну Гретцки — 2857 (894+1963).

Александр Овечкин
Хоккей
НХЛ
ХК Вашингтон Кэпиталз
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